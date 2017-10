Opmerkelijk: Brugse kan na 27 jaar in ons land geen Belg worden

De Italiaanse Nella Van Besien-Cioce uit Brugge woont al 27 jaar in ons land, is getrouwd met een Bruggeling en spreekt perfect Nederlands, maar kan toch geen aanspraak maken op de Belgische nationaliteit.

Volgens het Openbaar Ministerie is haar geboorteakte verouderd en is er onvoldoende bewijs om haar deelname aan de onthaalgemeenschap te bewijzen.

In een oproep via Facebook richt de vrouw zich tot verschillende nationale politici, daarin somt ze verschillende argumenten op die moeten bewijzen dat ze wel goed geïntegreerd is.

Diverse politici reageerden reeds op haar verhaal. Zo is Ann Soete bereid om een getuigenis te schrijven en spreekt ze van kafkaiaanse toestanden. Ook Sammy Roelant (De Brugse Vrijen) stelt zich ten dienste van de Brugse en spreekt over onrechtvaardigheid.