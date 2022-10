Opmerkelijk design op locatie in 'Design Of The Times' in Roeselare

In Roeselare loopt op vier locaties de tentoonstelling 'Design of the Times'. Met designstukken uit de collectie van het museum Frac Grand Large in Duinkerke zijn meubels en voorwerpen op een verrassende manier bij elkaar geplaatst.

Design verandert doorheen de tijd. De tentoonstelling is een spel van indrukken waarbij iedereen zijn eigen verhaal maakt.

Vragen rond design

In het cultureel centrum De Spil in Roeselare vind je in alle hoeken en kanten voorwerpen, installaties en meubilair die je aandacht trekken. Zoals een zitbank uit Mali opgebouwd met vissersmateriaal, of tekstballonnen boven de tafels in de zithoek en dan plots een woud van kleurrijke parasols. Allemaal design.

Curator Janny Devriendt: "De vragen die we willen oproepen is: moet design mooi zijn, moet het functioneel zijn, moet dat duur zijn? Wat is nu eigenlijk design. En wat is design? Daar geven we geen antwoord op. We weigeren gewoon. Dan heeft deze tentoonstelling ook geen zin."

"Design of niet?"

Ook een installatie met 10 goedkope stoelen met een productiekost van pakweg 1 euro per stuk. De kunstenaar heeft er op geschilderd en elke stoel gesigneerd? Hij vraagt er nu 1.500 euro voor.

"Het is een beetje de kunstenaar die ons beet neemt en uitlacht en iets heeft van: vind je het nu wel design of niet?"

Een andere locatie is een statige villa in verval uit de jaren ’30 van toparchitect Joseph De Bruycker. In het groot salon een installatie met stoelen volgens de afmetingen van Le Corbusiers modulor. Ze luisteren naar de aarde.

Op de eerste verdieping: kamers in allerlei kleuren en vormen. Ook een romantische radiator of allerlei voorwerpen in uiteenlopende materialen zoals stof, rubber, papier en haar.

'Design of the Times' in De Spil, de villa, het huis Wyckehuyse en Ter Posterie loopt nog tot 8 januari en is gratis.