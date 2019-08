Opmerkelijk: rockfrontman zet Wevelgem op muziek

Hij componeerde ‘Growing up here was awesome’. Brent maakte verschillende versies (3,30 minuten, 1,30 minuten, 30 seconden) en ook een soundlogo. Je hoort onder andere viool, cello en lapsteel.

Uitbreiding herkenbare huisstijl

Video maakt meer en meer deel uit van de communicatiemix van de gemeente Wevelgem. De cel Communicatie maakte ook al verschillende filmpjes. Onder die filmpjes wordt ook altijd muziek gemonteerd. Tot voor kort was dit vrij anonieme stockmuziek, maar vanaf nu kan de cel Communicatie gebruik maken van een gepersonaliseerde sound.

‘Growing up here was awesome’ is een uitbreiding op de huisstijl. 'Nu zie je niet alleen meteen dat het over de gemeente Wevelgem gaat, je hoort het ook,' zegt de gemeente. 'De melodie zal niet alleen te horen zijn in de filmpjes van de gemeente Wevelgem, maar ook als wachttoon aan de telefoons van de hele organisatie.'