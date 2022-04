Opmerkelijk: voorzitter beëindigt gemeenteraad in Wervik - “Geen sprake van motie van wantrouwen”

In Wervik zou de gemeenteraad deze avond samen zitten omdat Vooruit en CD&V een motie van wantrouwen hebben ingediend tegen de Stadslijst. Maar de voorzitter beëndigde die vergadering al snel.

Vorige week beslisten Vooruit en CD&V Wervik om coalitiepartner 'Open Vld, Positief Project en Groen' uit de coalitie te stemmen door een motie van wantrouwen in te dienen.

"Onontvankelijk"

De voorzitter van de gemeenteraad beëindigde snel de bijeengeroepen vergadering: "De motie van wantrouwen is onontvankelijk." Volgens de voorzitter zijn de redenen waarvoor een motie van wantrouwen ingeroepen kan worden hier niet van toepassing. Dat zegt hij na juridisch advies ingewonnen te hebben.

Maar volgens professor lokale politiek Herwig Reynaert stelt het nieuwe gemeentedecreet dat een constructieve motie van wantrouwen volstaat om een coalitiepartner buiten te bonjouren.

Voorlopig gaat de geplande coalitiewissel dus niet door. Volgens bronnen zou CD&V een nieuwe poging doen om een motie van wantrouwen in te dienen.

Wat met Bert Verhaeghe?

Meerderheidspartij koos CD&V om verder te gaan en zo de meerderheid te hebben. Bovendien zou zo de afspraak vervallen dat Bert Verhaeghe van Open Vld straks het burgemeesterschap overneemt van Youro Casier. Maar dat ziet hij zelf niet gebeuren. De raadsleden van Vooruit en CD&V hebben een aangetekend schrijven ontvangen van het advocatenbureau, waarin Bert Verhaeghe een behoorlijke som vraagt als hij geen burgemeester wordt.

De partijen in Wervik zaten bijvoorbeeld niet op een lijn wat betreft de woonzorgcentra. Huidig burgemeester Casier is teleurgesteld: "De breuk is nu helemaal niet meer te herstellen", zegt hij.