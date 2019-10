Opmerkelijke campagne in Bredene: "Stik je lucht an"

Met het winteruur en de donkere dagen voor de deur, pakt de gemeente Bredene uit met een in het oog springende campagne rond de zichtbaarheid van zwakke weggebruikers in het verkeer.

Naast controles door de politie komen op drukke fietspaden een twintigtal borden met daarop de slogan ‘Stik je lucht an’. In de borden zit een fietslamp verwerkt die ook effectief zal branden wanneer de straatverlichting werkt. De campagne ‘Stik je lucht an’ focust vooral op een goedwerkende fietsverlichting. Maar ook voor voetgangers, lopers of bromfietsers is een goede zichtbaarheid in het verkeer van levensbelang.