Opmerkelijke oproep van familie Lugovski

‘Geef jezelf aan’

Met de oproep hoopt de familie om de dader te vinden of op zijn minst te achterhalen hoe Andrei Lugovski precies vergiftigd werd. "Als je wroeging hebt en Andrei enkel ziek wilde maken, geef jezelf aan. Of laat ons tenminste anoniem weten wat je gebruikt hebt om hem te vergiftigen”, vertellen zijn zus Alina en haar partner Philippe. "Dan kunnen ze hem misschien beter behandelen." Volgens de dokters is Lugovski intussen niet meer in levensgevaar.

Superfan geen verdachte meer

Een superfan van Andrei Lugovski is niet langer één van de verdachten in het begin van het onderzoek. In het verleden veroorzaakte de vrouw wat problemen tijdens concerten van de zanger. Voorlopig is nog niemand opgepakt.

