Opnames voor "De Dag" vorderen goed

In de buurt van de oude Beurshalle wordt een twaalfdelig gijzelingsdrama verfilmd dat volgend jaar op antenne gaat. Er zijn meer dan 20 toprollen voor bekende acteurs en de regie is onder meer in handen van Bruggeling Gilles Coulier. "Het scenario is razend spannend en heel indrukwekkend. Het is sterk geschreven", zegt hij.

De opnames in het oude politiekantoor tonen de spannende onderhandelingen tijdens de gijzeling. Het hele verhaal draait om twee vertelperspectieven: wat de mensen binnen meemaken en hoe politie en pers reageren. Op de set staat veel bekend volk zoals Sebastien Dewaele, Barbra Sarafian en Piet Depraitere. De achtdelige serie komt volgend jaar bij Telenet op de buis.