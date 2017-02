Maandagochtend werden achttien twintigers uit Syrië, Soedan, Egypte en Eritrea aangetroffen in een vrachtwagen in de Jozef Tavernierlaan. Amper twee dagen later zijn opnieuw twaalf vluchtelingen aangetroffen. Acht van hen werden uit een vrachtwagen aan het industriepark Noord gehaald. Vier anderen hielden zich op in Ardooie. De Dienst Vreemdelingenzaken werd gecontacteerd.