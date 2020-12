Opnieuw 160 jobs op de tocht bij Bekaert

Bekaert, met vestigingen in Zwevegem en Ingelmunster, heeft een nieuw herstructureringsplan voorgesteld waarbij 160 jobs in België verloren gaan, vanaf 2021. De vestiging in Ingelmunster zou volledig verdwijnen.

De meeste banen, met name 95, staan op de helling bij Bekaert Engineering in Ingelmunster. De overige banen kunnen verdwijnen in Zwevegem. De intentie tot herstructurering werd vanmorgen aangekondigd op de Belgische en de Europese ondernemingsraad van Bekaert. De directie verwijst in een persbericht naar de coronapandemie, die "aanzienlijke blijvende effecten zal hebben op economieën en vraagpatronen". Het bedrijf moet "zich aanpassen aan deze nieuwe realiteit", klinkt het.

Het management betreurt naar eigen zeggen de persoonlijke gevolgen van dit plan en zal samen met de sociale partners de opties om de sociale impact ervan te beperken, grondig evalueren. Ook vorig jaar was er een herstructurering bij Bekaert. Toen verloren 150 mensen hun baan, de helft van wat oorspronkelijk voorgesteld was.

Werknemers naar huis

Alle personeel op de site in Ingelmunster is direct na de ondernemingsraad naar huis vertrokken. 63 arbeiders, 29 bedienden en 3 mensen met een kaderfunctie verliezen er hun job. Bedoeling is dat de activiteiten er volledig worden afgebouwd. In Zwevegem gaat het om 49 bedienden en 16 kaderleden die de laan worden uitgestuurd.

