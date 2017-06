Opnieuw actie tegen hervorming scholengroep

De scholengroep wil op termijn de 10 scholen herleiden tot 4 campussen, maar de leerkrachten vrezen voor de impact op de leerlingen. Ook is er ongerustheid over jobverlies voor tijdelijke leerkrachten.

Leerkrachten van negen van de tien scholen prikten ballonnen stuk op cactussen voor de hoofdzetel van scholengroep Sint-Michiel. Een actie met veel symboliek. Marc Sambaer (Broederschool): “Die ballon kan staan voor het campusplan en de cactus kan staan voor Jan met de pet: leerkrachten en leerlingen die geen inspraak hebben gekregen en die steken hun stekels uit omdat ze dit niet mooi vinden.”

Reactie Scholengroep Sint-Michiel

Damienne Cottens (Scholengroep Sint-Michiel): “Er is veel meer commotie dan we hadden gedacht en dat heeft vooral te maken met het feit dat een groot deel van het plan verkeerd begrepen is. Ook zijn er foute berichten de wereld uitgestuurd waardoor er nog meer commotie is.”

Vanaf september starten de gesprekken met alle betrokken partijen. Als er onvoldoende draagvlak is dan zal het bestuur van de scholengroep de plannen nog bijsturen.

