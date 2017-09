Opnieuw baggerwerken in havengeul Blankenberge

De Vlaamse Overheid zal op korte termijn opnieuw baggerwerken laten uitvoeren in de havengeul van Blankenberge. Afgelopen weekend moest de Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst nog een Nederlands zeiljacht redden dat kwam vast te zitten op een zandbank.

Door het slechte weer van de afgelopen weken is de situatie in de havengeul opnieuw verslechterd. Het kiel van een Nederlands jacht kwam zaterdag vast te zitten in een zandbank. De Vrijwillige Blankenbergse Zeereddingsdienst kon het schip met zes opvarenden lostrekken. En daarna kon het jacht opnieuw verder. Uit een korte inspectie bleek dat het schip geen schade opliep.