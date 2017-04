Het heeft dinsdag in de vooravond opnieuw gebrand op de verlaten site van drukkerij Tempelhof in Sint-Pieters bij Brugge. Ook maandag werd er al brand gesticht.

Even over half zeven merkten buurtbewoners opnieuw rook op in de gebouwen van de oude drukkerij in het Tempelhof. De brandweer kwam opnieuw ter plaatse en vond opnieuw drie brandhaarden, nu in een ander deel van de gebouwen. Ze had de kleine brandhaarden snel onder controle. Niemand raakte gewond.