Opnieuw brandstichting in Oostende?

Deze ochtend merkten bezoekers van de bibliotheek in Oostende een klein brand op in de parkeergarage van de bib. Deze zomer zijn er opvallend veel brandstichtingen in de kuststad.

Om 11u30 waarschuwden bibliotheekbezoekers het personeel van de Oostendse hoofdbib aan de Wellingtonlaan: er bevond zich een kleine vuurhaard in de ondergrondse parkeergarage van de bibliotheek. Het ging om een vaatdoek die in brand was gestoken, en door het personeel zelf geblust kon worden.

Er was amper schade en ook nauwelijks rookhinder. De politie kwam wel ter plaatse en stelt een onderzoek in. De laatste maanden is er immers grote ongerustheid in Oostende omdat op verschillende plaatsen brand werd gesticht.

Deze week werd een 60-jarige vrouw aangehouden op verdenking van een aantal brandstichtingen. Zij kan alvast niet betrokken zijn bij dit incident, want haar aanhouding werd vrijdag nog met een maand verlengd.

