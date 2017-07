Zondagavond moest de brandweer van de posten Menen en Geluwe opnieuw uitrukken naar de Tyber-site in de Ieperstraat. Opnieuw gaat het om brandstichting, de tweede keer in amper vijf dagen.

De brand woedde deze keer vooral aan de achterzijde van de site, aan de kant van de Kardinaal Cardijnlaan, waar op drie verschillende plaatsen in twee aanpalende loodsen brand werd gesticht, die gepaard ging met hevige rookontwikkeling. Volgens de brandweer was bij de brand geen asbest betrokken en kwamen er dus ook geen asbestdeeltjes vrij. Nadat de brand geblust was, moest de brandweer nog geruime tijd ventileren om de vele rook uit het gebouw te krijgen.