Er is opnieuw een jongen mishandeld in Brugge. Dit keer gaat het om een kind van 11, dat werd vastgebonden, geslagen en geschopt, en dat door een ‘vriend’ van 14.

De feiten deden zich enkele weken geleden voor. De jongen is intussen geplaatst in een gesloten instelling.

Hij is trouwens niet aan zijn proefstuk toe. Hij is ook te zien op de beelden van een vechtpartij, die sinds deze week op sociale media circuleren. Daarop is te zien hoe een jongen van 12 in elkaar wordt geslagen.

