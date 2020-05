Opnieuw brutale overval op juwelier Haesevoets in Waregem

In Waregem is in de nacht van vrijdag op zaterdag een brutale overval gebeurd op een juwelier. Twee daders zijn nog op de vlucht, zegt burgemeester Kurt Vanryckegem.

In de nacht van vrijdag op zaterdag is in Waregem een brutale overval gebeurd op juwelier Haesevoets. Dat bevestigt burgemeester Kurt Vanryckegem. De daders kwamen aan via de Stormestraat, en forceerden het rolluik met houten balken.

De politie was snel ter plaatse, maar de overvallers waren al gevlucht. Er werd onmiddellijk een zoektocht naar de verdachten aangevat, zowel te voet als met de wagen. Een patrouille merkte een verdacht voertuig met drie inzittenden, en reed de wagen klem.

Chauffeur opgepakt

De chauffeur kon worden opgepakt, maar twee andere daders vluchtten onmiddellijk de velden in met de buit. De politie is een zoekactie gestart met speurhonden en helikopters, en is ze op het spoor. Er is voorlopig echter nog geen resultaat.

De gearresteerde is een man uit 1984 met Roemeense nationaliteit. Hij wordt in de loop van de namiddag voorgeleid voor de onderzoeksrechter.

Overval in november

Het is niet de eerste keer dat de juwelier overvallen wordt. Haesevoets werd in november al slachtoffer van een brutale 'tigerkidnapping' in zijn woning. Drie gewapende mannen drongen toen met geweld het huis binnen, sloten de vrouw op in de koffer van haar auto en dwongen de juwelier om naar zijn zaak in de Stormestraat te gaan en er alle alarmen uit te zetten.

De overvallers dwongen de juwelier ook om de kluis met tijdslot te openen. Het trio roofde de hele zaak leeg. Daarna overgoten ze de man met ammoniak en dreigden ermee hem in brand te steken. Uiteindelijk sloten de overvallers de juwelier op en vertrokken ze met gierende banden. De vrouw had zich intussen kunnen bevrijden en verwittigde de politie.

