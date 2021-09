Er is opnieuw een bunker uit de Tweede Wereldoorlog ontdekt in Knokke-Heist.

Dat gebeurde tijdens graafwerken in de omgeving van het heemkundig museum Sincfala en de gemeentelijke basisschool het Anker in Heist-Aan-Zee. Het is al de derde schuilkelder die ontdekt wordt in vier maanden tijd. Ook deze bunker zal Onroerend Erfgoed uitgebreid bestuderen en fotograferen. Daarna wordt hij allicht (deels) afgebroken of opgevuld met zand.

BEKIJK OOK: