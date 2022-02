Opnieuw code oranje? Hevige rukwinden voorspeld zondagavond en nacht

We zijn amper bekomen van storm Eunice, maar rust is ons op de weerkaarten nog niet meteen gegund. Een nieuw actief koufront passeert vandaag en morgen over West-Vlaanderen. De namiddag zal de wind al in kracht toenemen aan zee, met rukwinden tot 80 à 90 km/u. Dat staat gelijk aan code geel.

Opnieuw code oranje?

Felle regen en buien, gepaard met plaatselijk hevige rukwinden, dat is de verwachting voor zondagavond en nacht. De passage van een actief koufront kan aan de kust windsnelheden tot 120 km/u meebrengen. In dat geval schaalt het KMI allicht opnieuw op naar Code Oranje. Wat betekent dat schade en overlast door wind en regen mogelijk zijn.

Ook maandag wordt nog onstuimig, door een stormdepressie. Daar kunnen ook winterse buien met korrelhagel tussen zitten. Ook maandag blijft het erg fel waaien.