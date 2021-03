Opnieuw dodehoekongeval met fietser op kruispunt R8 Kuurne

Deze middag is op het kruispunt van de R8 met de Heirweg in Kuurne opnieuw een verkeersongeval gebeurd. Een fietser werd er gegrepen door een vrachtwagen.

Het slachtoffer is bij bewustzijn naar het ziekenhuis overgebracht. De vrachtwagen draaide vanuit de Heirweg de R8 op en zag de fietser niet. Helaas is het lang niet het eerste dodehoekongeval aan de R8 in Kuurne. Het kruispunt met de Brugsesteenweg werd ondertussen al verkeersveiliger gemaakt. Dat met de Heirweg nog niet.

(Beeld: Filip Van Loo)

Burgemeester van Kuurne, Francis Benoit, is boos en vraagt om een prioritaire aanpak van het doortrekken van de R8.

Voelt zich razend Deze namiddag opnieuw ongeval Heirweg - R8. Fietser gegrepen vrachtwagen , gelukkig niet... Geplaatst door Francis Benoit op Woensdag 24 maart 2021



