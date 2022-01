Opnieuw drie inbraken, deze keer regio Torhout

Opnieuw zijn er afgelopen weekend inbraken geweest, deze keer regio Torhout. Vrijdagochtend waren er ook al twee inbraken in horecazaken in Eernegem en Ichtegem.

Vrijdagavond hebben onbekende(n) ingebroken in een woning langs de Oostendesteenweg in Ichtegem. Dat gebeurt rond 21.28 uur. De inbrekers hebben een raam opengeramd en de woning volledig doorzocht. Ze gingen aan de haal met geld.

Diezelfde avond, om 23.42 uur, breken onbekende(n) in in een woning langs de 's Gravenwinkelstraat. Via de eerste verdieping klimmen de dieven op het balkon om een schuifraam open te maken. Ook daar stelen ze geld en juwelen.

Zondagavond om 20.30 uur kunnen inbrekers binnenbreken in een appartement langs de Aartijkestraat. Op het gelijkvloers kunnen ze een raam openen en zo het volledige appartement doorzoeken. Daar is nog geen zicht op wat er gestolen is.

Eerdere inbraken

Overal is het labo ter plaatse voor sporenonderzoek. Het is onduidelijk of het om dezelfde dader(s) gaat.

Donderdag 20 januari en vrijdag 21 januari waren voor dieven in Oudenburg en Gistel ook al het moment om in te breken. Politie Kouter heeft weet van drie horecazaken die getroffen zijn.