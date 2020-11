Opnieuw drietal besmettingen met vogelgriep aan de kust

Er zijn in ons land opnieuw drie gevallen van vogelgriep ontdekt, mogelijk zelfs vier. Dat bevestigt het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) donderdag. Alle nieuwe gevallen zijn geregistreerd in kustgemeenten en worden nu verder onderzocht.

Vorige week werd vogelgriep vastgesteld bij wilde vogels in een vogelopvangcentrum in Oostende. Daarom geldt in heel het land een ophokplicht, ook voor particulieren. Eind oktober waren in Nederland ook al verschillende besmettingen met vogelgriep bij wilde vogels en pluimvee.

Vogelgriep is een zeer besmettelijke virusziekte waar waarschijnlijk alle vogelsoorten gevoelig voor zijn. Er zijn geen aanwijzingen dat het virus ook schadelijk is voor de mens. Ook de consument loopt geen enkel risico. Vlees en eieren van pluimvee kunnen in alle veiligheid gegeten worden. Het

FAVV roept pluimveehouders op om de maatregelen strikt toe te passen. Wie een verhoogde sterfte of een ander symptoom van ziekte vaststelt, moet onmiddellijk een dierenarts contacteren. Mensen die in de natuur een dode wilde (water)vogel opmerken, wordt gevraagd om dit te melden via het gratis telefoonnummer 0800/99.777. Een overzicht van alle maatregelen omtrent de ophokplicht is te vinden op www.favv.be.