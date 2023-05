Opnieuw dringende onderhoudskosten voor Jan Breydelstadion

"Het is niet fijn om te MOETEN blijven investeren in een stadion dat zijn houdbaarheidsdatum al lang heeft bereikt. We betreuren dit als stadsbestuur," zegt schepen van sport Franky Demon.

Stabiliteitsonderzoek en brandpreventieverslag wijzen dus op ernstige tekortkomingen. 126.000 euro gaat naar werkzaamheden aan de elektriciteit, 70.000 euro is voorzien voor de veiligheid van de liften, voor het conform maken van de noodverlichting wordt 71.000 euro uitgetrokken.

Over enkele jaren opnieuw

"Nu wordt voor stabiliteitswerken opnieuw 100.000 euro vrijgemaakt en we verwachten dat we binnen enkele jaren opnieuw zullen moeten investeren om de stabiliteit van het stadion te garanderen," zegt Demon. "De Stad bestelde ondertussen ook de vervanging van de brandcentrale. In overleg met beide ploegen wordt bekeken wat hier de kosten zullen zijn. We hopen als Stadsbestuur dan ook op een spoedige doorbraak in ons Brugse stadiondossier, om deze kosten niet langer te moeten maken.’

