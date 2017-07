Door de aanhoudende droogte stond het waterpeil in het kanaal te laag. Het havenbestuur besliste daarom om de zeesluizen open te zetten, om de scheepvaart te garanderen. Maar dat is nefast voor de zoetwatervissen als voor de meegespoelde zeewatervissen. Er is al 3,5 ton per dag uit het water gehaald, vooral harders. Burgemeester Landuyt laat onderzoeken of er nog andere (bijkomende) oorzaken zijn.