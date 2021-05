Opnieuw extra bestemmingen vanop Oostende

TUIfly, dat is de luchtvaartmaatschappij van de Oostendse touroperator TUI vliegt vanaf dinsdag weer op Mallorca en Ibiza. “Dit is opnieuw een mooie stap voorwaarts in het herstel van onze luchthaven," zegt CEO Eric Dumas van de internationale luchthaven Brugge-Oostende.

Kleinschaligheid troef

"Sinds de opheffing van het reisverbod kent onze luchthaven een aanzienlijke toename van het aantal reizigers. Door de kleinschaligheid kunnen we alle passagiers mooi spreiden over het volledige luchthavengebouw. Dat is in deze tijden zeker een extra troef."