Opnieuw geen Bloedprocessie door coronapandemie

Er komt dit jaar geen Heilig Bloedprocessie in Brugge. Dat heeft de vzw Heilig Bloedprocessie beslist, na overleg met het stadsbestuur. Ook dit jaar zal de processie dus niet door de Brugse straten trekken als gevolg van de coronapandemie.

“We hebben er lange tijd goede hoop op gehad”, zegt schepen van cultuur Nico Blontrock. “De Heilig Bloedprocessie gaat sinds 1304 jaarlijks uit, met uitzondering van periodes tijdens de godsdienstoorlogen, de Franse overheersing en de wereldoorlogen. Tijdens de voorbije maanden zijn de burgemeester en ikzelf er steeds van uitgegaan dat de processie dit jaar zou kunnen uitgaan zoals dat voorheen het geval is geweest.”

De editie was voorzien voor 13 mei 2021. Toch menen de organisatoren de juiste beslissing te hebben genomen. “Een evenement van deze omvang organiseer je niet zomaar, zelfs als het in mei weer mag, is een kwaliteitsvolle editie niet realistisch”, aldus Matthieu Clarysse, algemeen coördinator van de Heilig Bloedprocessie.

