Zaterdag konden muziekliefhebbers genieten van de tweede editie van 'Push The Button' in Oostende. Op dit muziekfestival komen genres zoals jazz, elektronische muziek en hiphop aan bod.

Push The Button is een organisatie van Muziekclub De Zwerver, Kunstencentrum KAAP en CC De Grote Post. Verschillende artiesten traden op zoals Tsar B en Jazz Brak, die lid is van de Brusselse hiphopgroep 'Stikstof'.

In totaal speelden zestien groepen in drie zalen namelijk de Kleine Post, Dactylo Zaal en de Grote Post. Dit jaar is het podium van zaal ‘De Grote Post’ toegevoegd als een ‘clubstage’. Daar kon het publiek tot in de vroege uurtjes genieten van jazz, elektronische muziek en hiphop.