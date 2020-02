Opnieuw heel wat schenkingen voor museum Eperon d’Or

“Heel wat mensen of bedrijven bieden aan het museum schoenen, werkmateriaal of documenten aan”, zegt conservator Hilde Colpaert. “Daar zijn we uiteraard heel dankbaar voor. Het verzamelbeleid is een van de basisfuncties van het museum en dat gebeurt volgens vastgestelde criteria. Daardoor kunnen we jammer genoeg niet alles aanvaarden.”

“Zo ontvingen we een schenking van een zeldzame drukkersborstel met een petroleumreservoir in de messinghouder die gebruikt werd om lettervormen schoon te maken en de borstel werd omstreeks 1920 in de Verenigde Staten gebruikt”, verduidelijkt schepen Himpe.

Naast de schenkingen gebeuren er ook aankopen van collectiestukken. “We konden een collectie van zes paar damesschoenen uit de jaren 1930 aankopen, afkomstig van een zolder in het Oost-Vlaamse Asper waar ze meer dan 80 jaar lagen. Het zijn allemaal kwaliteitsschoenen van Belgische makelij en één paar ervan werd in Izegem gemaakt”, besluit Hilde Colpaert.