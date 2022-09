(Opnieuw) hevig onweer boven Zuid-West-Vlaanderen

Na een hevige wolkbreuk gisterenavond, onder meer boven Kortrijk, passeert er dinsdagavond opnieuw een stevig onweer over het zuiden van West-Vlaanderen. Kort maar krachtig deze keer. Met hevige neerslag en windvlagen, en heel wat blikseminslagen. Van over de Franse grens is de dreigende hemel onder meer boven Dadizele duidelijk te zien, maar ook boven Anzegem (zie foto). Het noodweer volgt zo grofweg de lijn van de Leie.

Match even stilgelegd

De wolkbreuk passeert ook boven Sint-Eloois-Winkel waar eerste nationaler Winkel Sport net bezig is in een bekerwedstrijd tegen eersteklasser Seraing. Bij de rust moeten de spelers wat langer in de kleedkamers blijven, tot het noodweer voorbij is.