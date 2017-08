Opnieuw hond vergiftigd

In Bulskamp is opnieuw een hond vergiftigd na het eten van een vleesbal met vergif.

De eigenaar van de hond was er snel bij en trok naar de dierenarts die de hond kon redden. Sinds de eerste meldingen van vergiftigde honden begin augustus, in de omgeving van Veurne, zijn er meerdere nieuwe gevallen gemeld aan de politiezone Spoorkin. Ook aan de Westkust en in de zone Kouter, bij Gistel, zijn er meldingen van vergiftigde dieren.

Hoewel er tot op vandaag geen verband gevonden is tussen de verschillende gevallen, gaat het telkens om dieren die vlees gegeten hebben dat langs landelijke wegen of wandelpaden lag. Omdat het geen alleenstaande meldingen meer zijn, zal het parket van Ieper de zaak nagaan. Zij zijn bevoegd voor dierenzaken. De lokale politie vraagt hondenbaasjes om waakzaam te zijn.

Bekijk ook:

Vergiftigde honden: politie start onderzoek