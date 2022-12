Opnieuw honden weggehaald in fokkerij in Oostrozebeke

In een hondenfokkerij in Oostrozebeke zijn voor de zoveelste keer pups weggehaald, die daar in erbarmelijke omstandigheden verbleven.

Vorige week voerde de politie samen met ambtenaren van dierenwelzijn een gerichte controle uit in de hondenfokkerij. Die is zijn vergunning kwijt, maar toch worden er nog honden gefokt. In dieronwaardige omstandigheden, bleek uit de controle, die ook inbreuken op de milieuwetgeving aan het licht bracht. De eigenaar ontkent dat hij iets strafbaars doet, maar werd in het verleden wel al drie keer veroordeeld.