Opnieuw hoop voor stadiondossier Club Brugge

De hoop op een nieuw voetbalstadion van Club Brugge op de site Jan-Breydel blijft leven. Het stadsbestuur gaat de stedenbouwkundige verordening waar de Raad voor Vergunningsbetwistingen in februari over viel aanpassen, en dat binnen de vijf maanden.

De raad trok de omgevingsvergunning voor het stadion terug in door onder andere een tegenstrijdigheid in de stedenbouwkundige verordening van de stad. Daarin staat dat alle parkeerplaatsen moeten voorzien worden op de eigen ruimte, iets wat niet haalbaar is voor een voetbalstadion. Nu gaat de stad dit aanpassen.

Franky Demon, schepen van Ruimtelijke Ordening Brugge: "Dit gaat binnen 14 dagen alle juridische testen, alle raadsmannen en adviezen doorstaan hebben. En dan gaan we naar het schepencollege, dan naar de provincie, om uiteindelijk binnen maximum vijf maanden naar de gemeenteraad te gaan waardoor er dan een aangepaste stedenbouwkundige verordening is. Dan kan Club opnieuw zijn bouwvergunning aanvragen binnen die nieuwe wetgeving."