Opnieuw illegalen opgepakt in Zeebrugge

In een actie donderdagnacht werden in Zeebrugge 19 illegale transmigranten opgepakt. Vier onder hen worden ervan verdacht betrokken te zijn bij mensensmokkel en werden gearresteerd.

Wekelijks worden nu dergelijke politieacties gevoerd waarbij de migranten worden ontmoedigd om de oversteek naar Engeland te wagen. Medisch zorg en een menswaardige, tijdelijke huisvesting is pas mogelijk is als ze asiel in België aanvragen.

De politie-inzet past in een ruimere aanpak om de overlast door illegalen in te dijken. Bouwvallige en verlaten huizen en loodsen worden nauwkeurig in kaart gebracht met het oog op het heffen van een leegstandtaks. Na enig aandringen is nu ook een spoedbehandeling mogelijk om slopingsvergunningen af te leveren. Technische diensten van de stad Brugge worden ingeschakeld om kampeerplekken in de duinen tussen Zeebrugge en Blankenberge zo snel als mogelijk op te ruimen en sluikstort in de woonwijken te verwijderen.

Eerder al had het College van Burgemeester en Schepenen alle bevoegde diensten opgeroepen zich samen in te zetten om over de leefbaarheid en aantrekkelijkheid van Zeebrugge te waken en daar met snelle en efficiënte acties toe bij te dragen.