Opnieuw incident in Blankenberge

Zaterdagavond kreeg de politie van de zone Blankenberge een oproep voor een discussie op de zeedijk van Blankenberge. "Er was een discussie tussen een aantal personen aan een café op de zeedijk. Het ging om een groep Club Brugge-supporters. Een viertal van hen had duidelijk te veel gedronken. Ze zeiden dat ze de politie aan de kust 'kwamen helpen met de problemen met allochtonen'.

Omdat dit dreigde te escaleren hebben we de vier bestuurlijk aangehouden", aldus de persverantwoordelijke. "Ze mogen nu een nachtje ontnuchteren. Het viertal kreeg trouwens veel commentaar van de overige aanwezigen."

Verder was het een rustige dag aan de Belgische kust. De druktebarometer kleurde zaterdagavond alleen in Knokke geel, wat betekent dat het er druk is. In alle andere zones aan de kust was het licht- of donkergroen.

