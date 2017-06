Opnieuw inspectie bij broeierij

Inspecteurs van dierenwelzijn zijn vandaag opnieuw langs geweest bij de broeierij in Tielt. Die kwam vorige week in de actualiteit na undercoverbeelden van dierenrechtenorganisatie Animal Rights.

Op de beelden was te zien dat ongeschikte kuikens de nek werden gebroken ofwel verdronken werden. De zaakvoerster zegt dat die beelden gemanipuleerd zijn.

Of er vandaag overtredingen zijn vastgesteld, is nog niet geweten. Maar Vlaams minister voor dierenwelzijn Ben Weyts laat weten dat bij de inspectie van vorige week donderdag wel degelijk overtredingen zijn vastgesteld. Anders dan wat de eigenaar van de broeierij toen liet uitschijnen. Een sluiting is evenwel niet nodig, vindt Weyts.

Ook in april dit jaar kwam het Federaal Agentschap voor Voedselveiligheid al langs in de bewuste broeierij. Toen waren er geen overtredingen. Dat de kuikens nog manueel worden gecontroleerd is trouwens een uitzondering in de sector. Het gebeurt enkel nog in kleinere bedrijven.