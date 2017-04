Het is nog eventjes tot er een nieuw schooljaar van start gaat. Toch kamperen verschillende ouders nu al voor de schoolpoort van Ter Sterre in Moorslede, die een speciale opleiding biedt voor kinderen met autisme.

Om zeker te zijn dat ze hun kind kunnen inschrijven voor volgend schooljaar, hebben verschillende ouders postgevat voor Ter Sterre. Dinsdag starten de inschrijvingen en die willen ze zeker niet missen.

Ter Sterre biedt het programma van het gewone secundair onderwijs aan, maar met extra begeleiding en in kleine klasgroepen. Voor volgend jaar zijn in het eerste leerjaar A nog 12 plaatsen in het eerste leerjaar B amper 4. Toch verzekert de school dat er zeker plaats genoeg is voor iedereen.