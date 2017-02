Opnieuw klacht tegen ex-bisschop Vangheluwe

Dat bevestigt Walter Vansteenbrugghe, de advocaat van het slachtoffer. De man zelf wil anoniem blijven maar zegt dat hij jarenlang misbruikt werd door Vangheluwe en door de toenmalige onderpastoor van Bavikhove die intussen overleden is. Die hebben zelfs beeldmateriaal genomen van de feiten.

Het slachtoffer, een man uit Izegem die nu eind de 50 is, was negen jaar oud toen het misbruik begon. In 1969. Eerst in de sacristie van de dorpskerk van Bavikhove, zo vertelt hij, waar hij door de toenmalige onderpastoor, verkracht werd. Die onderpastoor is nu overleden. Het misbruik bleef zich meerdere keren herhalen tot ook Roger Vangheluwe erbij kwam. Die was toen nog geen bisschop, maar vicaris. Het misbruik verlegt zich naar de zavelputten in Bavikhove en zal duren tot 1971. De twee nemen zelfs beeldmateriaal van hun daden, polaroidfoto’s. Dat het nieuwe slachtoffer, dat anoniem wil blijven, nu een klacht indient, komt door de getuigenis van Kris Verduyn, vorige maand. Met die bijkomende klacht hopen de twee aan te tonen dat Vangheluwe niet enkel misbruik pleegde in familiesfeer, met zijn neef, maar dat hij jarenlang een veelpleger was. De advocaat van beiden, Walter Vansteenbrugghe, bevestigt ons dat de klacht is ingediend, en wil nog niet spreken van een definitieve verjaring.