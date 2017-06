Opnieuw knuffeldieven op pad

Deze namiddag gebeurde in Koksijde een knuffeldiefstal.

Een 62-jarige man werd aangesproken door een onbekende vrouw. Hij bood haar hulp en kreeg in ruil een knuffel, maar ondertussen werd zijn ketting gestolen. De vrouw vluchtte weg in een zwarte Audi Coupé, bestuurd door een man.

De verdachte is ongeveer 30 jaar oud, heeft lang roodachtig haar, droeg een zonnebril, een korte jeansbroek (hotpants), een t-shirt en sprak met een Oost-Europees accent.

Niet eerste keer

Ook dinsdag werd een 76-jarige man slachtoffer in de Teirlincklaan in Koksijde, een vrouw stal toen zijn armband en halsketting. Ook in Middelkerke werd een gelijkaardig feit gemeld.

Wees voorzichtig.

Politie Westkust roept op om voorzichtig te zijn voor al te vriendelijke “knuffelaars”. Wanneer je een verdachte knuffel voelt naderen, deins je best achteruit.