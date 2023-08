Opnieuw meer dan 1200 bezwaarschriften tegen komst van windmolens in Ieper

In december vorig jaar heeft Luminus een aanvraag ingediend voor de inplanting van vier windmolens van elk 200 meter hoog in Ieper en deelgemeenten Brielen en Vlamertinge. Het Buurtplatform verzamelde toen 1200 bezwaarschriften.

Stad Ieper had een negatief advies ingediend en de energieleverancier trok de aanvraag in.

Nieuwe aanvraag

In juli heeft het bedrijf een nieuwe vergunningsaanvraag ingediend om deze keer drie windturbines te plaatsen langs de Noorderring tussen Ieper en Vlamertinge. De windturbines die Luminus ‘Vredesmolens’ noemt, zullen een tiphoogte hebben van 230 meter.

Daar is de buurt niet mee gediend, ze overhandigen opnieuw meer dan 1259 handtekeningen. "De mastodonten worden voorzien op amper 250 meter van de woonzones langs de noordkant van Ieper en dicht bij het geplande scholencomplex waar meer dan 2400 leerlingen en hun leerkrachten zullen huizen."

Alternatieven

Bezorgdheid is er vooral over de dichte inplanting bij de huizen en de scholen, over de mogelijke gezondheidsrisico’s onder meer door geluidshinder en over de verminderde waarde van de woningen en het open ruimtezicht.

Volgens het Buurtplatform zijn er alternatieven op de industrieterreinen.

Lees ook: