Opnieuw meer druk van transmigranten

Tot eind maart werden ongeveer honderd transmigranten opgepakt in West-Vlaanderen, maar dat aantal ging gevoelig de hoogte in tijdens de maanden april en mei. In april werden 707 illegalen staande gehouden, tegenover 405 in april 2017 en 620 in piekjaar 2016, en in mei van dit jaar 632, tegenover 449 in diezelfde maand in 2017 en 493 in 2016. Voor juni zijn er nog geen cijfers, omdat de situatie enorm fluctueert van week tot week.

Veertig procent wordt gevat in Zeebrugge. Dat is logisch omdat de vluchtelingen van daaruit proberen in Groot-Brittannië te geraken. De situatie op de snelwegparkings is genormaliseerd, en dat heeft vooral te maken met de private bewaking.

Nieuwe routes

"We zien de jongste weken opnieuw meer mensen uit Eritrea en Irak. Ook de nationaliteiten verschillen vaak. Dat duidt erop dat er constant nieuwe routes worden opgezet door mensensmokkelaars", aldus Decaluwé. "We zien toch wel dat de druk opnieuw is toegenomen. Er zijn ook al kleinere kampementen opgeruimd. Aandacht blijft nodig als we hier geen groot tentenkamp willen."

De gouverneur vraagt ook extra mankracht nu het toeristisch seizoen aan de kust aanbreekt. Door de massa toeristen, zes miljoen dagtoeristen in juli en augustus, heeft de politie al meer dan de handen vol. Decaluwé hoopt ook nog altijd op meer inspanningen vanuit Groot-Brittannië om de situatie hier beheersbaar te houden.