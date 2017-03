Er is opnieuw een geval van kinderlokking in onze provincie. Dit keer werd een jongen van 14 uit Meulebeke lastig gevallen.

Dat schrijft Het Nieuwsblad.

De jongen zou zondag in de Nieuwstraat zijn vastgegrepen door een onbekende man. Hij kon zich loswringen, de man een schop geven en naar huis lopen. De politie is een onderzoek gestart, op basis van de persoonsbeschrijving die die jongen gaf.

Het is al de vierde melding van kinderlokking op korte tijd in Zuid-West-Vlaanderen. Eerder werden er kinderen lastig gevallen in Beveren-Leie en Gullegem. Het parket onderzoekt alle voorvallen.