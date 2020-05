Opnieuw nationale veiligheidsraad: dit wordt besproken

De Nationale Veiligheidsraad komt opnieuw bijeen om de volgende fase (1B) te bespreken van de exitstrategie uit de coronacrisis, waarbij vanaf maandag 11 mei alle winkels zouden moeten heropenen.

Maandag winkels terug open?

Op 24 april besliste de Nationale Veiligheidsraad al over de algemene principes van de exitstrategie. Nadat afgelopen maandag fase 1A van kracht is geworden en de meeste bedrijven in principe het werk konden hervatten, is het in de volgende fase de beurt aan de winkels. Als de gezondheidssituatie het toelaat, zouden die op maandag 11 mei hun deuren opnieuw moeten kunnen openen.

Het is nu aan de Nationale Veiligheidsraad om het licht op groen te zetten voor deze heropening en de randvoorwaarden vast te leggen. De beslissing terugdraaien, zal de Nationale Veiligheidsraad allicht niet doen. Maar wel kunnen ze extra voorwaarden of maatregelen opleggen.

Vorige donderdag bereikten de vakbonden, Comeos, Unizo en Union des Classes Moyennes al een akkoord over de te nemen maatregelen, die voortdurend geëvalueerd zullen worden door de sociale partners. In het overeengekomen document staan richtlijnen met betrekking tot de heropening en de voorwaarden die vervuld moeten worden. Het gaat dan onder meer om de plaatsen in de winkels die enkel voor personeel toegankelijk zijn en de andere waar enkel klanten mogen komen. Er worden ook suggesties gedaan met betrekking tot het type winkel (boekhandels, kledingwinkels, speelgoedwinkels...).

Einde Jupiler Pro League?

Een andere heikel punt dat allicht ter sprake komt, is dat van de sportcompetities. Kampioenschappen werden on hold gezet, maar veel federaties wachten op een beslissing van de politiek om te weten of hun sportseizoen definitief moet worden stopgezet. In Frankrijk bijvoorbeeld werd vorige week beslist om met name de voetbalcompetitie niet meer te laten heropstarten.