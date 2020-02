Opnieuw noodopvang voor vluchtelingen in Sijsele

Vanaf eind maart zullen er opnieuw maximum 300 vluchtelingen onderdak vinden in enkele woonblokken op de terreinen van de verlaten kazerne in Sijsele, voor de duur van 2 jaar. Dat zijn de stad Damme, Fedasil en het Rode Kruis overeengekomen.

De federale overheid is op zoek naar bijkomende opvangcapaciteit voor het huisvesten van verzoekers om internationale bescherming tijdens hun asielaanvraag. Fedasil klopt daarvoor onder meer aan bij het Ministerie van Defensie. Die ziet een oplossing voor een tijdelijk noodopvangcentrum in de woonblokken op de terreinen van de verlaten kazerne in Sijsele.

'Verantwoordelijkheid nemen'

“Door de voortdurende instroom van asielaanvragers kwam de kazerne opnieuw in het vizier," weet burgemeester van Damme Joachim Coens. “We kunnen onze ogen niet sluiten voor wat zich op internationaal vlak afspeelt. Anderzijds hebben we er als stad op aangedrongen dat de ontwikkeling van de site niet langer op zich kan wachten. We ontvangen regelmatig vragen over de realisatie van de Wijk van de Toekomst. Daarenboven snakken de Damse verenigingen naar extra ruimte voor de organisatie van evenementen terwijl de site van 17 hectare er verlaten bijligt. We zijn nu hulpvaardig tegenover de federale overheid maar eisten lokaal ook het terrein eindelijk te kunnen verwerven.”

6 tot 8 weken voorbereiding

In de periode 2015-2016 werd in de kazerne een tijdelijk noodopvangkamp met 500 bedden opgericht. Hiervoor richtte het Rode Kruis enkele aanwezige loodsen in tot slaapruimte met sanitair. Voor het noodopvangcentrum dat nu onderdak moet bieden aan maximum 300 personen, waarvan ongeveer de helft gezinnen met kinderen, zal het Rode Kruis gebruik maken van de woonblokken op het terrein. De hulporganisatie schat tussen de 6 en 8 weken nodig te hebben voor de inrichting.

Nieuw dorpsdeel

Defensie zal simultaan met de inrichting van het noodopvangcentrum ook een eerste reeks saneringswerken uitvoeren op het terrein. Deze zullen bij de opening zijn afgerond. Door deze werken komt nagenoeg de volledig site vrij voor de start van de omvorming tot de Wijk van de Toekomst. Dat is een nieuwe stadswijk van 17 hectare waar wonen, werken en ontspannen nauw bij elkaar aansluiten. Het stadsbestuur en WVI zullen deze gefaseerd realiseren.

Infomoment

“Wij hebben positieve herinneringen aan de periode dat we het noodopvangkamp in Sijsele hebben ingericht”, weet Hilde Van Gastel van Rode Kruis Vlaanderen. “Bij aanvang waren er toen en zullen er wellicht ook nu vragen en bezorgdheden vanuit de omgeving zijn. Maar wij willen de goede verstandhouding met het stadsbestuur, de lokale politie, vrijwilligers en vele buurtbewoners en handelaars opnieuw creëren. We sturen daarom ook enkele ervaren medewerkers naar Sijsele.” Het Damse stadsbestuur zal op woensdag 12 februari een infomoment voor haar bewoners organiseren. Het Rode Kruis zal over enkele weken een jobdag organiseren om bijkomende medewerkers aan te trekken.