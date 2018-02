Een wagen die uit de richting van Kuurne kwam reed waarschijnlijk door het rode licht en reed zo in op een witte bestelwagen. Door de klap deelde ook nog een derde wagen in de brokken. In de witte bestelwagen werd de bestuurster in shock naar het ziekenhuis overgebracht. Ook het kind dat bij haar zat werd uit voorzorg naar het ziekenhuis gebracht.