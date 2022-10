De proefopstelling bij de Oudenaardsesteenweg in Kortrijk eist zijn tol. Nadat eerder deze week een bromfietser in kritieke toestand naar het ziekenhuis werd overgebracht, vond deze morgen een ongeval met twee auto's plaats.

Deze morgen raakten twee auto's betrokken bij een ongeval ter hoogte van de proefopstelling nabij de rotonde Cowboy Henk. De proefopstelling diende aanvankelijk voor een veiligere doorstroom van het verkeer te zorgen, maar lijkt zijn effect te missen. Het ongeval van deze morgen is al het tweede incident op minder dan een week tijd. Agentschap Wegen en Verkeer wil de proefopstelling het komende halfjaar evalueren en benadrukt dat hinder in de beginperiode onvermijdelijk is.