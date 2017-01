Opnieuw plaag van inbraken in bestelwagens

De inbraken gebeuren telkens 's nachts en de buit is meestal groot. De dieven gaan aan de haal met duur werkmateriaal zoals cirkelzagen en slijpschijven. In Koekelare werd vorige week nog voor 23.000 euro aan materiaal gestolen uit één bestelwagen.

De politie roept op om alert te zijn en verwijst naar de provinciale campagne 'Maak van je camionette geen etalage'. Hier alvast enkele tips:

- sluit jouw bestelwagen steeds goed af, ook al ben je niet veraf aan het werk of maar voor heel even weg;

- leg kostbare zaken of materialen, indien mogelijk, altijd uit het zicht of in een afgesloten ruimte;

- beter nog is alle kostbare materialen uit de bestelwagen te laden, vooral als het voertuig ‘s nachts niet veilig kan achtergelaten worden langs de openbare weg;

- langs de openbare weg parkeer je best de bestelwagen op een goed verlichte plaats met voldoende sociale controle;

- indien mogelijk, parkeer jouw voertuig ‘s nachts achter een poort of in de afgesloten en beveiligde garage of loods van het bedrijf.