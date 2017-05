Opnieuw protest aan deur Boudewijn Seapark

Dierenrechtenorganisatie Bite Back protesteert voor de ingang van dolfinarium Boudewijn Seapark tegen zeezoogdieren in gevangenschap. Ze doen dat in het kader van de wereldwijde campagne ‘Empty the Tanks Worldwide’.

Eerst palmt de organisatie het centrum van Brugge in. Samen willen ze de stilstaan bij de acht dolfijnen die nu nog in de tanks van het dolfinarium leven. 23 demonstranten houden een kruis vast, die symbool staat voor elke dolfijn die tot nog toe het leven liet in Boudewijn Seapark. Één daarvan is Beachie, de dolfijn die vorig jaar in februari stierf. Volgens Bite Back gaan dolfinaria gepaard met dierenleed en kan het zo niet meer verder.

Na de performance op de Grote Markt, trekt Bite Back naar de ingang van Boudewijn Seapark. Daar uiten ze hun ongenoegen over de dieren die in gevangenschap leven. Bite Back ziet België het liefst dolfinariumvrij.

De wereldwijde campagne vindt gelijktijdig plaats op meer dan 60 locaties in 20 landen.