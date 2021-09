Opnieuw protest in Anzegem tegen ringweg

In Anzegem is opnieuw geprotesteerd tegen de plannen voor de aanleg van een ringweg rond de dorpskern. Het actiecomité “Omring Anzegem Niet” blokkeerde het verkeer op een bijzondere manier: ze liepen heel de tijd heen en weer op het zebrapad.

Daardoor ontstond al vlug een file. Oorspronkelijk wilden de actievoerders twee bochten bezetten maar ze kregen hiervoor geen toestemming.

"Het kan niet zijn dat we in de 21ste eeuw grote stukken landbouwgrond en natuur opofferen", klinkt het bij de actiegroep. "Er zijn andere alternatieven. Want we hebben elk stukje groen nodig."

Verkeersveiliger doortocht

De plannen voor een ringweg bestaan al jaren. Dagelijks doorkruisen heel wat vrachtwagens via de kronkelende N382 het dorpscentrum. Om de verkeersveiligheid te verbeteren, zijn er twee opties: een ringweg of de Kerkstraat verbreden.

De provincie West-Vlaanderen koos voor het laatste, maar dat is niet naar de zin van een veertigtal actievoerders. Zij bezetten uit protest enkele voetpaden in het centrum langs de N382.

"Op 23 september valt in de provincieraad de definitieve beslissing over de reservatie van een strook voor de aanleg van een ringweg", vertelt woordvoerder Bruno Vermeire.

"Anno 2021 is het onverantwoord om grote stukken groen en landbouwgrond op te offeren. We staan voor enorm belangrijke uitdagingen zoals de strijd tegen de klimaatopwarming, de bouwshift en de ontharding. We hebben elk stukje groen hard nodig. Een ringweg verlegt gewoon het probleem, het is geen oplossing."

Alternatief zonder nieuwe weg

Als alternatief stellen de actievoerders voor om de parkeerplaatsen langs de drukke weg te schrappen en de N382 ter hoogte van het centrum recht te trekken zodat vrachtwagens vlotter voorbij kunnen.

"Bovendien moet het verkeer beter gespreid worden. Het kan niet zijn dat de weg door onze gemeente de enige uitsluiting vormt tussen de E17 en de industriezones van Oudenaarde, Ruien en Kluisbergen. Het is goed mogelijk om met enkele quick wins tot een goede oplossing te komen, maar daar heeft de provincie geen oren naar", aldus Vermeire.

Bekijk hier de video van het actiecomité: