Opnieuw protest tegen ziekenhuisfusie

De defusie met het AZ Sint-Jan in Brugge, en daaropvolgend de fusie met het Oostendse ziekenhuis AZ Damiaan beroert de gemoederen al een tijdje aan zee. "Een nieuw en eengemaakt ziekenhuis AZ Oostende moet een einde maken aan de huidige versnippering", zei de stad daar eerder over. Maar het personeel van Henri Serruys blijft bij hun standpunt. "Sint-Jan is een tweedelijnsziekenhuis met een goede structuur. Wij willen daarmee verbonden blijven. Een publiek ziekenhuis houdt de zorg betaalbaar, en dat is belangrijk in een stad als Oostende. Een fusie met een privaat ziekenhuis zoals AZ Damiaan, is niet goed voor de patiënt."

Om die boodschap wat kracht bij te zetten hebben de werknemers en vakbonden dus opnieuw geprotesteerd. Ze vormden een symbolische 'erehaag' voor de politici die er samenkwamen voor de algemene vergadering van het Henri Serruysziekenhuis. Ze hadden een petitie bij voor burgemeester Bart Tommelein van Open VLD. Bij een vorige poging wou hij de petitie niet komen ophalen.

