Opnieuw protestacties bij Vandemoortele

Eerst probeerden socialistische vakbondsmilitanten om de logistieke transportafdeling in Izegem te blokkeren, maar na tussenkomst van de politie moesten ze vertrekken. Daarop werd beslist om de fabriek van Vandemoortele in Seneffe te blokkeren.

Vorige maand werd al eens gestaakt in de fabriek in Seneffe. De vakbond eist de re-integratie van hun hoofdafgevaardigde. De man werd eind vorig jaar ontslagen: volgens de bonden zonder reden, volgens de directie omdat hij de fundamentele regels van het bedrijf niet respecteerde.

ABVV Horval eist dat de hoofdafgevaardigde opnieuw in dienst zou worden genomen. Zoniet, dreigt de vakbond met meer acties. "Om de sociale democratie in het bedrijf en het welzijn van de werknemers te waarborgen is de werknemersvertegenwoordiger van essentieel belang. Vandemoortele moet dat aanvaarden en Laurent opnieuw opnemen in het bedrijf, zoniet loopt het bedrijf het risico dat er nog andere acties plaatsvinden op andere sites", klinkt het.