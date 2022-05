Opnieuw rechtstreekse ferry tussen Zeebrugge en Schotland?

De Vlaamse regering is in gesprek met Schotland om de rechtstreekse ferryverbinding te herstellen tussen Zeebrugge en Rosyth/Edinburgh. Dat heeft minister-president Jan Jambon (N-VA) aangekondigd tijdens de economische missie in het Verenigd Koninkrijk.

Bedoeling is om in eerste instantie in te zetten op vrachtverkeer en later ook passagiers te vervoeren.

Gesprekken zijn bezig

Er was al een verbinding tussen Zeebrugge en Rosyth, tot in 2018 brand uitbrak op de ferry Finlandia Seaways. Ferrymaatschappij DFDS gooide na de brand de handdoek in de ring, omdat ze geen vervanging vond voor het schip en omdat de financiële kater te groot was. De Vlaamse overheid hoopt de verbinding nu te herstellen, die "zou leiden tot grote economische opportuniteiten voor beide bestemmingen", aldus Jambon. De gesprekken zijn aan de gang, de wil vanuit Vlaanderen is er zeker, zegt zijn woordvoerder.

Aan Schotse zijde is Derek Sloan van Ptarmigan Shipping verantwoordelijk voor de onderhandelingen. Hij maakt zich sterk dat er volgend jaar al opnieuw ferries kunnen varen tussen Schotland en Vlaanderen. Welk bedrijf verantwoordelijk zou zijn voor de dienstverlening en hoe een toekomstige deal eruit zal zien, wilde hij niet zeggen.

"Het idee van een rechtstreekse ferryverbinding past binnen het duurzame beleid van de Schotse regering om vrachtwagens van de weg te halen, en biedt opportuniteiten voor zowel het vrachtverkeer als toerisme", zegt Sloan. "De ferryverbinding zou bovendien een oplossing bieden voor het tekort aan vrachtwagenchauffeurs." Vandaag gaat een groot deel van de import naar Schotland via de Engelse havens, 25 procent daarvan zou volgens Sloan via de nieuwe ferryverbinding kunnen passeren.

"Elke logistieke handeling kost geld, dus een rechtstreekse verbinding met Schotland kan enkel maar voordelig zijn", zegt ook Dirk Verlee, de Vlaamse economische vertegenwoordiger in het VK. Bovendien fungeert de logistiek vaak als motor van de economische activiteit, "het multiplicatoreffect kan groot zijn".

"Grote rol voor Zeebrugge"

Minister-president Jambon wil van Vlaanderen meer dan ooit de gateway naar het VK maken. Daarbij speelt de Port of Antwerp Bruges - de recent gefuseerde havens van Antwerpen en Zeebrugge - een grote rol.

De haven verwerkt voor meer dan 32 miljoen ton aan trafiek tussen het VK en België en door de fusie "kunnen beide havens nog sneller en effectiever reageren op sociale en technologische ontwikkelingen, zoals energietransitie, innovatie en digitalisering, en de toeleveringsketen niet alleen efficiënter maar ook veiliger en betrouwbaarder maken".